Daha önce de Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı yapan Ufuk Özerten, bir kez daha aynı görev için adı geçenler arasında. Peki Ufuk Özerten kimdir, kaç yaşında, nereli?

UFUK ÖZERTEN KİMDİR?

Ufuk Özerten 1951'de İstanbul'da dünyaya geldi. Makine mühendisi olan Özerten, uzun yıllar Ankara Emniyetspor’da yöneticilik yaptı.

1992 yılından beri Futbol Federasyonu’nda çeşitli görevler üstlendi. Futbol Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği görevini yaptı. Ufuk Özerten, bu görevinden önce Gençlerbirliği Genel Koordinatörlüğü’nü yaptı. 14 Mayıs 2006 tarihinde yapılan olağan genel kurulu sonucu, asbaşkan olarak Gençlerbirliği yönetiminde görev aldı.

1992 yılında Üçüncü Lig temsilcisi olarak göreve başladığı Futbol Federasyonu’nda, genç takımlar sorumluluğu, federasyon temsilcileri sorumluluğu, basın sözcülüğü ve hakem gözlemci.

Temmuz 2004’ten bu yana Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ufuk Özerten 5 Mayıs 2005 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevine seçildi.

13 Temmuz 2011 tarihinde Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ufuk Özerten, 22 Nisan 2014 tarihinde istifa mektubunu Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören‘e sundu. Federasyonun ikinci adamı olan Başkanvekili Ufuk Özerten, görevinden ayrıldı.