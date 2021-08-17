Tek başına etrafı izledi

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kaleci Ufuk Ceylan, geçtiğimiz gün tek başına Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki sporcu, bir süre etraftan geçen insanlara baktı.

Son olarak Alanyaspor'da forma giyen ve sezon öncesi takım arayışında olan kaleci, daha sonra bir arkadaşıyla buluşup, toplantı yaptı.