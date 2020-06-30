Ufuk Bayraktar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin gündeminin en çok aranılanlar arasında yerini aldı. Ezel dizisinde canlandırdığı 'Ramiz Dayı'nın genöliği karakteri ile tanınan Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'ı aldattığı ortaya çıktı.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar (d. 12 Eylül 1981, İstanbul, Türkiye),Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı.[1] Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

atv'de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır