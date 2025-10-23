Habertürk
        Haberler Magazin Ufuk Bayraktar'ın hâkim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Magazin haberleri

        Ufuk Bayraktar'ın hâkim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

        Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine; "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek, yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Bayraktar'ın yargılanmasına 14 Ocak 2026'da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 23.10.2025 - 09:15
        Mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
        Beyoğlu'nda 20 Ağustos 2025'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine; "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek, yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ufuk Bayraktar'ın dava çerçevesinde hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Bayraktar'ın yargılanmasına 14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        "MAHALLEMİZİN GENÇLERİ BURAYI KORUSUN, SİZ ONLARA HAFTALIK 23 BİN LİRA VERİN"

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet P. ‘müşteki', Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş'ın müşteki Ahmet P.'ye ait işletmeye giderek bir müddet orada oturdukları, bu sırada müştekinin kardeşi Halil P.'yi görüp onunla bir toplantı yapmak istediklerini söyledikleri, daha sonra müşteki Ahmet P., şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar'ın ekranında ‘Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu müştekiye göstererek, ‘Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin. Onların Whatsapp grupları var. Bütün mahalle bu çocukların. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söyleyerek, müştekiden koruma adı altında para istediği anlatıldı.

        Müşteki Ahmet P.'nin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez kendisinden haftalık 10 bin lira kadar fiyatı düşürdüğü ancak müştekinin kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiğinin aktarıldığı iddianamede, Ufuk Bayraktar'ın ise "Sonra görüşeceğiz" diyerek, diğer şüpheli ile birlikte mekandan ayrıldığı, bu olayın ardından geçen süre zarfında mekana birkaç kez gelen şüphelilerin ardından 1 ay kadar görünmedikleri ancak en son 20 Ağustos 2025'de tekrardan geldiklerinde Ufuk Bayraktar'ın sinirli bir şekilde müştekinin yanına gelerek tekrardan kendisiyle konuşmak istediğini belirttiği kaydedildi. Bayraktar'ın müştekinin kendisiyle konuşmak istememesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek, müştekiye saldırıp yumrukla vurduğu, müştekinin polis çağırmasıyla olay yerine polisler geldiğinde diğer şüpheli Volkan Akbaş'ın müştekinin yanına gelerek "Şikâyetini geri çek, ben hallederim konuyu" diyerek, müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi. Müşteki Ahmet P.'nin ek ifade vererek Ufuk Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikâyetinden vazgeçtiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak, haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

        11'ER YIL 3'ER AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş'ın ‘iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 11'er yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        GEÇMİŞTE 6 AY HAPİS YATTI

        2018'de, ruhsatsız silahla bir kavgaya karıştığı için uzun süren bir davadan sonra 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Ufuk Bayraktar, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.

        #Ufuk Bayraktar

