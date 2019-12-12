Barış Pınarı Harekatı esnasında ülkemize sahada büyük zaferler kazandıran A Milli Futbol Takımımız attığı gollerden sonra, Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla asker selamı vermişti. Bu sevinç, milli çıkarlarımız için yaptığımız operasyona karşı olan Avrupa ülkelerince tepkiye neden olsa da oyuncularımız bu anlamlı sevinçlerini sürdürmüşlerdi.

Daha sonra çeşitli baskılar sonucu UEFA Disiplin Komitesi, oyuncularımızın asker selamı sevincine soruşturma açtı. Fakat bugün yapılan açıklamayla herhangi bir ceza verilmesi uygun görülmedi.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu kararın arkasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı savunmanın payı büyük. Konuyu soruşturan UEFA müfettişi saha kapama, seyircisiz oynama, futbolcularımıza men gibi çok ağır cezalar talep ederken, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı’nın önderliğinde federasyon kurmayları UEFA’ya bir örnek ve emsal karar sunarak Türkiye’nin ceza almasının önüne geçtiler.

Peki bu emsal karar neydi? İngiltere Premier Lig’de ekim ayının son haftasında tüm Premier Lig takımlarının formalarına eklediği kırmızı karanfil, Türkiye’nin savunmasında başrol oynadı. Özellikle 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerler için ekim ayının son haftasında “remembrance poppy” denilen bu kırmızı karanfiller kullanılırken, UEFA herhangi bir ceza kararı almamıştı. İşte bu emsalle Türkiye kurmayları asker selamını savunurken, UEFA da bir başka skandala imza atmayarak ülkemizle ilgili dosyayı kapadı.