Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: Danimarka- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: Danimarka- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçı kapsamında Danimarka ile Portekiz kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden organize edilen müsabakada rakibine üstünlük sağlayan taraf yarı finale yükselecek. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Danimarka- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Danimarka, Portekiz'i konuk ediyor. Danimarka- Portekiz maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i merak ediliyor. Peki, Danimarka- Portekiz maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          DANİMARKA- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

          Danimarka- Portekiz maçı 20 Mart Perşembe (bu akşam) 22.45'te oynanacak.

          DANİMARKA- PORTEKİZ CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          DANİMARKA- PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen çeyrek final ilk etap karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          DANİMARKA MUHTEMEL 11

          Schemeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Nörgaard, Höjbjerg, Eriksen, Isaksen, Damsgaard, Höjlund

        • 5

          PORTEKİZ MUHTEMEL 11

          Costa, Dalot, Silva, Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Bernardo Silva, Neto, Fernandes, Leao, Ronaldo

        İtalya- Almanya maçı ne zaman?
        İtalya- Almanya maçı ne zaman?
        Hollanda- İspanya maçı ne zaman?
        Hollanda- İspanya maçı ne zaman?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Habertürk Anasayfa