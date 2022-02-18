Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında gerilemeye devam ediyor.

Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşırken UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içindeyiz.

İLK 15 DIŞINDAYIZ, GİREMEZSEK...

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti. Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 15'inci sıradan düştü ve 16. sıraya geriledi. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum...

15- Danimarka: 26.975

16- Türkiye: 26.900

17- Çekya: 26.800

18- Yunanistan: 26.700

19- Hırvatistan: 26.650