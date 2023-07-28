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        Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'den bir adım daha! 12. sıraya yükseldik... - Spor haberleri - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye yükselişe geçti

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı ilk maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasındaki yeri değişti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2023 - 10:54
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        • 1

          Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un sahne aldığı haftada elde edilen sonuçlarla önemli puanlar topladı.

        • 2

          Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri de belli oldu.

        • 3

          Galatasaray beraberlikle ayrıldı

          Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Litvanya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

        • 4

          Galatasaray'ın gollerini 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile 78. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray ile Zalgiris Vilnius arasındaki eşleşmenin rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        • 5

          Fenerbahçe çok farklı

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0'lık skorla mağlup etti.

        • 6

          Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müsabakada sarı-lacivertlilerde ağları Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King havalandırdı. Zimbru'nun ev sahipliğindeki rövanş müsabakası 1 Ağustos Salı günü oynanacak.

        • 7

          Beşiktaş üç golle güldü

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, evinde Tirana ile karşılaştı.

        • 8

          Siyah-beyazlılar zorlu maçta rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ta golleri Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy attı. Tirana ile Beşiktaş arasındaki eşleşmenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.

        • 9

          Adana Demirspor deplasmanda yıkılmadı

          Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj ile karşı karşıya geldi. Adana ekibi, Romanya'daki maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        • 10

          Adana Demirspor'un golünü 77. dakikada Benjamin Stambouli attı. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, 3 Ağustos Perşembe günü CFR Cluj'u rövanş maçında konuk edecek.

        • 11

          Ülke puanında yarıştığımız Sırbistan’ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa’ya 2-1 mağlup olarak ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol’a 3-1 yenilince Türkiye için avantaj fırsatı doğmuş oldu.

        • 12

          Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı 27.350 oldu. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

        • 13

          1- İngiltere: 86.928

          2- İspanya: 73.427

          3- İtalya: 69.284

          4- Almanya: 67.267

          5- Hollanda: 51.300

        • 14

          6- Fransa: 50.581

          7- Portekiz: 45.316

          8- Belçika: 34.600

          9- İskoçya: 29.650

          10- İsviçre: 27.975

        • 15

          11- Avusturya: 27.800

          12- TÜRKİYE: 27.350

          13- Sırbistan: 26.375

          14- Ukrayna: 23.900

          15- Norveç: 23.625

        • 16
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