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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum açıklandı! 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, toplam kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişi sürüyor!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 mağlup etti ve toplamda 5-3'lük skorla adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Türkiye, Galatasaray'ın galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yukarı çıktı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:43
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        • 1

          Sezona Avrupa kupalarında müthiş bir başlangıç yaparak başlayan temsilcilerimiz ülke puanını da yukarı çekmeye devam ediyor.

        • 2

          Son olarak Galatasaray - Molde maçı ile birlikte ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldik.

        • 3

          KRİTİK EŞİK 10. SIRA

          Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor.

        • 4

          Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

        • 5

          UZUN SÜRE SONRA 9. SIRADAYIZ!

          Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı Molde galibiyeti ile ülke puanı sıralamasındaki yükselişimizi sürdürdük. Karşılaşma öncesi Türkiye, 30.850 puan ile 10. sırada yer alırken önündeki rakibi İskoçya'nın 31.650 puanı bulunuyordu.

        • 6

          Galatasaray'ın Molde karşısında aldığı galibiyet ile Şampiyonlar Ligi'ne kalması sonucunda Türkiye'nin puanı 32.100 oldu ve sıralamada 9. sıraya yükselmeyi başardı.

        • 7

          SENEYE İKİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

          Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde; 2024/25 sezonunda ülkemizden toplam 5 takımın Avrupa kupalarına katılacağını açıkladı.

        • 8

          Türkiye, geçen sezonu ilk 15 içinde tamamladığı için; takım sayısını yeniden 5'e çıkardı. Böylece ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bir takım gidecek.

        • 9

          İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

        • 10

          15- İSRAİL: 25.500

        • 11

          14- NORVEÇ: 26.250

        • 12

          13- SIRBİSTAN: 27.375

        • 13

          12- İSVİÇRE: 29.775

        • 14

          11- AVUSTURYA: 29.900

        • 15

          10- İSKOÇYA: 31.650

        • 16

          9- TÜRKİYE: 32.100

        • 17

          8- BELÇİKA: 36.900

        • 18

          7- PORTEKİZ: 48.316

        • 19

          6- FRANSA: 52.247

        • 20

          5- HOLLANDA: 54.000

        • 21

          4- ALMANYA: 69.624

        • 22

          3- İTALYA: 71.569

        • 23

          2- İSPANYA: 75.927

        • 24

          1- İNGİLTERE: 89,053

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