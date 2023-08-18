UEFA ülke puanı sıralamasında son durum 2023: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçlarında rakiplerini eleyen temsilcilerimiz bir üst tura yükselmeyi başardı. Play off maçları öncesinde UEFA ülke puanı sıralaması gündemi meşgul etmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor aldıkları başarılı sonuçlarla UEFA ülke puanında Türkiye'yi üst sıralara taşımaya devam ediyor. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
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UEFA ülke puanı sıralaması ön eleme maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. UEFA ülke puanı sıralaması kulüp ve milli takımların turnuvalarda aldığı sonuçlar çerçevesinde değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...
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UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
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Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında;
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan.
Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 2023 TÜRKİYE
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
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8- Belçika: 36.000
9- İskoçya: 31.350
10- Türkiye: 30.100
11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.275
14: Norveç: 26.125
15: Ukrayna: 25.300