UEFA ülke puanı sıralaması! 26 Ekim 2023 UEFA ülke sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
UEFA ülke puanı sıralamasında gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, harika oyununa rağmen Alman devi Bayern Münih karşısında haftayı puansız kapatmasının ardından Türkiye, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelecek galibiyet haberlerini beklemeye başladı. İşte, söz konusu mücadeleler öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
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2023-2024 sezonunda yoluna Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile devam eden Türkiye, bu sezon şimdiye dek en çok puan toplayan ülke konumunda bulunuyor. Bu sayede 4 sıra birden yükselen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumunu bir araya getirdik...
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (26 EKİM 2023)
1- İngiltere - 90.303
2- İspanya - 76.864
3- İtalya - 73.141
4- Almanya - 71.195
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5- Hollanda - 55.700
6- Fransa - 53.831
7- Portekiz - 48.982
8- Belçika - 39.200
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9- TÜRKİYE - 35.350
10- İskoçya - 32.050
11- Avusturya - 30.400
12- İsviçre - 29.975
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TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI VE PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
24 Ekim Salı: Galatasaray 1-3 Bayern Münih
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Konferans Ligi
26 Ekim Perşembe: Fenerbahçe - Ludogorets (19:45) Exxen
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Konferans Ligi
26 Ekim Perşembe: Bodo/Glimt - Beşiktaş (22:00) Exxen