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        Haberler Spor Futbol UEFA, Real Madrid'den 4 futbolcu için soruşturma başlattı - Futbol Haberleri

        UEFA, Real Madrid'den 4 futbolcu için soruşturma başlattı

        UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçta rakip taraftarlara yönelik hareketleri nedeniyle 4 futbolcu hakkında soruşturma başlattı. UEFA'nın soruşturma başlattığı isimler ise; Antonio Rüdiger, Dani Ceballos, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:10
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        Real Madrid'in dört yıldızına soruşturma!
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        UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

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