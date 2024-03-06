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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları başlıyor

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:54
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        Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

        Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

        Yarının maç programı şöyle:

        20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

        20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

        20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

        23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

        23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

        23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

        23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

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