UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam D Grubu 2. maçında Lugano'yu ağırlıyor. Turnuvada bu sezon şimdiye kadar çıktığı 7 maçın 6'sını kazanmarı başarak namağlup yoluna devam eden siyah beyazlı temsilcimiz, bu kez grubundaki ilk 3 puanını almak istiyor. İşte, söz konusu mücadele öncesi gruptaki son görünüm...