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Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Finansal Fair-Play çerçevesinde UEFA ile iyi niyet anlaşması yapan Fenerbahçe'de 31 Ocak'ta kulüp UEFA tarafından denetlenecek.
Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın imza töreninde "Gerekirse gözümüzü karartabiliriz" açıklamasıyla FFP konusunda kafaları karıştırmış olsa da UEFA'dan bir ceza alınmaması için yoğun çaba gösterilecek.
Öte yandan UEFA'nın Fenerbahçe'ye 31 Ocak'ta yapacağı denetleme nihai sonuç verilmek üzere yapılmıyor. Sarı-Lacivertlilerle ile ilgili asıl karar yıl sonunda verilecek.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, 20 Mayıs 2016'da Fenerbahçe ile yapılan anlaşma kapsamında finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle kulübe, kadro kısıtlaması ve para cezası vermiş, bütçe açığını azaltması gerektiğini açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin UEFA ile finansal fair play kapsamında yaptığı 4 yıllık yapılandırma anlaşması 2019-2020 sezonunda bitiyor.
ANLAŞMA ŞARTLARI NE?
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe'nin, 2016 yılı sonunda azami 30 milyon avro, 2017 yılı sonunda azami 20 milyon avro, 2018 yılı sonunda ise azami 10 milyon avro bütçe açığı vermeyi taahhüt ettiği vurgulanmıştı.
Kurulun, Fenerbahçe'yi 4 sezon (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) boyunca takip edeceği duyurulmuştu.
Anlaşma kapsamında, Fenerbahçe'nin 7,5 milyon avroluk UEFA katılım gelirlerine de tedbir koyulduğu bildirilmişti. Fenerbahçe'ye verilen cezanın 2 milyon avroluk kısmının 2016 yılından başlayarak, doğrudan kesildiği, kalan 5,5 milyon avronun ise kriterlerin yerine gelmesi durumunda alınmayacağı aktarılmıştı.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları kadrolarına kaydettireceği oyuncu sayısına da kısıtlama getirilmiş, kadroya 2016-2017 sezonu için 22, 2017-2018 sezonu için de 23 futbolcu kaydetmesine izin verildiği aktarılmıştı. Bu kısıtlamanın, kriterlerin yerine gelmesi durumunda 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kaldırılacağı belirtilmişti. UEFA, 13 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin bu anlaşma koşullarına tam olarak uymadığı için kadro kısıtlaması cezasını kaldırmamıştı.
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