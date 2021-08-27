Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oluyor.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray rakiplerini bekliyor. Sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar 4. torbadan kuraya katılıyor.

İŞTE GRUPLAR

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag

B Grubu: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova

D Grubu: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets

G Grubu: Leverkusen, Celtic, Real Betis

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham

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FORMAT DEĞİŞTİ! GRUP LİDERİ SON 16'YA KALACAK

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

1. Torba

Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba

Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. Torba

Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba

Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz