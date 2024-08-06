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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk ayağında Maccabi Tel Aviv, Panevezys'i 2-1, Petrocub ise The New Saints'i 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:59
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        Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu başladı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, iki maçla başladı.

        İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Litvanya temsilcisi Panevezys'i 3. dakikada Dor Peretz ve 10. dakikada Dor Turgeman'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 70. dakikada Sivert Gussias kaydetti.

        Günün diğer maçında ise Moldova'nın Petrocub takımı, sahasında Galler ekibi The New Saints'i 20. dakikada Daniel Davies'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

        Turun ilk ayağı, 8 Ağustos Perşembe günü yapılacak 11 maçla tamamlanacak. Rövanş karşılaşmaları, 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

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