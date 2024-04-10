UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Kupa 2'de çeyrek final maçları 11 Nisan Perşembe (yarın) TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun çeyrek final ilk maçları 11 Nisan Perşembe (yarın) oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da yapılacak.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
Milan (İtalya)-Roma (İtalya)
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)