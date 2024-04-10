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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Kupa 2'de çeyrek final maçları 11 Nisan Perşembe (yarın) TSİ 22.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:14
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        Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun çeyrek final ilk maçları 11 Nisan Perşembe (yarın) oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da yapılacak.

        Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

        Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:

        Milan (İtalya)-Roma (İtalya)

        Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)

        Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

        Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)

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