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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:14
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        Avrupa Ligi heyecanı başlıyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK

        UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Avrupa Ligi'ne katılan takımlar bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

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        EN FAZLA TAKIM TÜRKİYE VE HOLLANDA'DAN

        Avrupa Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 3'er takımla Türkiye ve Hollanda sağladı. Türkiye’den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş organizasyonda yer alırken, Hollanda’dan ise Ajax, AZ Alkmaar ve Twente mücadele edecek. Bu iki ülkeyi 2'şer ekiple Belçika, Çekya, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İsveç takip etti. Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, İsrail, Letonya, Norveç, Romanya, İskoçya ve Ukrayna’dan da 1'er temsilci organizasyonda boy gösterecek.

        GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK

        Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Galatasaray; PAOK, Elfsborg, Tottenham ve Dynamo Kiev ile içeride, RFS, AZ Alkmaar, Malmö ve Ajax ile de dışarıda oynayacak. Fenerbahçe; Union SG, Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon ile evinde, Twente, AZ Alkmaar, Slavia Prag ve Midtjylland ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Eintracht Frankfurt, Malmö, Maccabi Tel-Aviv ve Athletic Bilbao ile sahasında, Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente ile de dış sahada mücadele edecek.

        SON ŞAMPİYON ATALANTA

        İtalyan ekibi Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonu şampiyonlukla noktaladı. Mavi-siyahlılar, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da oynanan final maçında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Atalanta, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.

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        KUPAYI EN FAZLA KAZANAN SEVİLLA

        Avrupa Ligi kupasını 7 kez kazanan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. İspanyol ekibi, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında kupada mutlu sona ulaştı. Sevilla'yı, kupayı 3 sefer kazanan Liverpool, Juventus, Inter ve Atletico Madrid takip etti. 1999-2000 sezonunda kupayı müzesine götüren Galatasaray ise Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı oldu.

        FİNALE İSPANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline İspanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bilbao'daki San Mames Stadyumu’nda oynanacak.

        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

        Yarın

        19.45 AZ Alkmaar - Elfsborg

        19.45 Bodo/Glimt - Porto

        22.00 Dinamo Kiev - Lazio

        22.00 Midtjylland - Hoffenheim

        22.00 Galatasaray - PAOK

        22.00 Manchester United - Twente

        22.00 Nice - Real Sociedad

        22.00 Ludogorets - Slavia Prag

        22.00 Anderlecht - Ferencvaros

        26 Eylül Perşembe

        19.45 Fenerbahçe - Union SG

        19.45 Malmö - Rangers

        22.00 Ajax - Beşiktaş

        22.00 Roma - Athletic Bilbao

        22.00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen

        22.00 FCSB - RFS

        22.00 Lyon - Olympiacos

        22.00 Braga - Maccabi Tel-Aviv

        22.00 Tottenham - Karabağ

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