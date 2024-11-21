UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Organizasyonda toplam 8 maç oynayacak Türk takımları, 5. kez sahada yerini almaya hazırlanıyor. Beşiktaş Macaristan'ın Debrecen kentinde Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar’a, Fenerbahçe ise Slavia Prag’a konuk olacak. Geri sayım sürerken ‘’Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Avrupa Ligi maç programı ile BJK, GS, FB maç tarihleri ve canlı yayın kanalları…