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        Haberler Bilgi Spor UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta? GS, FB, BJK maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda bu sezon Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Türk takımlarının 3. hafta maç tarihleri belli oldu. Temsilcilerimizin maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırmalarına başladı. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS, FB, BJK maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:30
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Organizasyonun 3. haftasında Galatasaray Elfsborg'u konuk ederken, Fenerbahçe Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Geri sayım sürerken UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS, FB, BJK maç programı ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

          UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maç tarihleri belli oldu.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda 3. hafta mücadeleleri, 23-24 Ekim tarihlerinde oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY, FENERBAHÇ, BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

          Galatasaray Avrupa Ligi 3. hafta maçı 23 Ekim 2024 Çarşamba günü, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları ise 24 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak.

          Galatasaray, ligin 3. haftasında sahasında Elfsborg’u konuk edecek. Fenerbahçe, evinde Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise Lyon deplasmanına konuk olacak.

        • 4

          GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg 17:30

          7 Kasım l Galatasaray - Tottenham 20:45

          28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45

          12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45

          21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

          30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

        • 5

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          24 Ekim | Fenerbahçe - Manchester United 22.00

          7 Kasım | Az Alkmaar - Fenerbahçe 23.00

          28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe 23.00

          11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao 18.30

          23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon 20.45

          30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe 23.00

        • 6

          BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          24 Ekim | Lyon - Beşiktaş 22.00

          6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30

          28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

          12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

          22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

          30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

        • 7

          UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMATI

          Format değişikliğine gidilen organizasyonda, 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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