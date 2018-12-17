UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekilişine, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER



FENERBAHÇE - Zenit

GALATASARAY - Benfica

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Prag - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zürih - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiakos - Dinamo Kiev

Lazio - Sevilla

Sporting Lizbon - Villarreal

BATE - Arsenal

FİKSTÜR BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ile oynayacağı müsabakaların tarihleri de belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, Galatasaray'ın rakibi Portekiz'in Benfica takımı olurken, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti.

Galatasaray, Benfica ile ilk maçını 14 Şubat 2019 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda, rövanş maçını 21 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe ise Zenit ile ilk ayak maçında 12 Şubat 2019'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçında 21 Şubat 2019'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe ilk maçlarını İstanbul'da oynayacağı için, maçların aynı güne denk gelmemesi adına sarı lacivertli takım 12 Şubat 2019 Salı günü, sarı kırmızılı takım ise 14 Şubat 2019 Perşembe günü rakiplerini ağırlayacak.