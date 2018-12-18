UEFA Avrupa Ligi - Fenerbahçe'nin rakibi Zenit St. Petersburg hakkında bilinmesi gerekenler

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile eşleşti. İlk maç 12 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak.
1925 yılında kurulan FK Zenit St. Petersburg, Rusya'nın önde gelen takımlarından biri.
Zenit St. Petersburg maçlarını yaklaşık 70 bin seyirci kapasiteli Saint-Petersburg Arena Stadyumu'nda oynuyor.
11 yabancı oyuncusu bulunan Rus takımının ortalama yaşı 28.
Zenit St. Petersburg, 2008 yılında hem UEFA Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazanmıştı.
O dönem Rus takımının kadrosunda Türk futbolcu Fatih Tekke de bulunuyordu.
Rusya'nın enerji devi Gazprom Zenit St. Petersburg'un hem sahibi hem de sponsoru.
Zenit St. Petersburg Teknik Direktörü Sergey Semak ise futbolculuğunda Rusya'nın büyük kulüplerinde ve Paris Saint-Germain'de forma giymişti.
42 yaşındaki Semak bu sezon Zenit'in başına getirildi.
Takımın 30 yaşındaki golcüsü Artem Dzyuba, bu sezon 11 gol attı, 3 asist yaptı.
3 Arjantinli futbolcu Emanuel Mammana, Sebastian Driussi ve Leandro Paredes de Zenit'in önde gelen oyuncuları.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!