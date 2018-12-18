UEFA Avrupa Ligi - Fenerbahçe'nin rakibi Zenit St. Petersburg hakkında bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile eşleşti. İlk maç 12 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak.

1925 yılında kurulan FK Zenit St. Petersburg, Rusya'nın önde gelen takımlarından biri.

Zenit St. Petersburg maçlarını yaklaşık 70 bin seyirci kapasiteli Saint-Petersburg Arena Stadyumu'nda oynuyor.

11 yabancı oyuncusu bulunan Rus takımının ortalama yaşı 28.

Zenit St. Petersburg, 2008 yılında hem UEFA Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazanmıştı.

O dönem Rus takımının kadrosunda Türk futbolcu Fatih Tekke de bulunuyordu.

Sahibi ve sponsoru Gazprom

Rusya'nın enerji devi Gazprom Zenit St. Petersburg'un hem sahibi hem de sponsoru.

Zenit St. Petersburg Teknik Direktörü Sergey Semak ise futbolculuğunda Rusya'nın büyük kulüplerinde ve Paris Saint-Germain'de forma giymişti.

42 yaşındaki Semak bu sezon Zenit'in başına getirildi.

Takımın 30 yaşındaki golcüsü Artem Dzyuba, bu sezon 11 gol attı, 3 asist yaptı.

3 Arjantinli futbolcu Emanuel Mammana, Sebastian Driussi ve Leandro Paredes de Zenit'in önde gelen oyuncuları.