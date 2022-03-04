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Uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Uçaklarda PCR testi kalktı mı?

Tüm dünyada etkileri devam eden koronavirüs salgınında PCR testi ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama sonrası vatandaşlar; uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

04.03.2022 - 13:18 | Güncelleme: SAĞLIK

  • PCR testi kalktı mı ve aşısızlara uygulanmaya devam edecek mi soruları, İçişleri Bakanlığı'nın Valiliklere gönderdiği genelgenin ardından merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda aşısızlara PCR testi zorunluluğu ile ilgili önemli bir karar alındı. Bu gelişmenin ardından aşısızlara PCR testi şartı kalktı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

  • UÇUŞLARDA PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?

    PCR testi uygulamasının uçuşlarda devam edip etmeyeceği sorularına da genelgedeki "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir." maddesiyle açıklık getirilmiş oldu.

  • PCR TESTİ NEDİR?

    PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

  • PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok hastalık etkeni, PCR testi ile erken dönemde ve hızlı şekilde tespit edilebilmektedir. 

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