Uçuşlara Cumulonimbus bulutları engeli
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları nedeniyle uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Havalimanına inmek isteyen 2 uçak, pisti pas geçerken bazı uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı.
Havalimanına iniş için alçalan uçaklardan ikisi yağış yüzünden pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise havada kısa bir süre tur attı.
Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.
Havalimanından kalkış yapan uçaklarda ise herhangi bir sorun yaşanmadı.