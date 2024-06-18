'Uçuş provası'nda kaybolan kukumav yavruları korumaya alındı

Hızal, bu sezonda egzersiz yapan birçok kanatlı yavruyu annelerinin uzaktan takip ettiğine işaret ederek, "Fakat her hayvan hemen uçuş kabiliyetini kazanamıyor. Bu 15 gün kadar sürebiliyor. Bunlar da büyük ihtimal uçamamışlar ve yuvaya dönememişler" diye konuştu.