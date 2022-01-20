İki doz Biontech olanlar üçüncü doz Biontech olabilcekler mi? İki doz Biontech olanlar Tukovac mı olacaklar? Şuan isteyenler üç Biontech olabiliyorlar. Merak edilen sorularla ilgili Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız. Çalışmayla hastadaki antikor değişimi gözlemlenecek" dedi. Bakan Koca, "Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

BEKLENEN TARİHİ AÇIKLADI

Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin son durum sorulan Koca, şunları kaydetti: "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."