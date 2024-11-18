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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üçüncü çeyrek işsizlik belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Üçüncü çeyrek işsizlik belli oldu

        Temmuz-Eylül 2024'ü kapsayan 3. çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.1 puan azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı da 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 26,5 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:16
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        İşsizlikte 3. çeyrek verileri açıklandı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6 OLDU

        İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

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        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI 0.1 PUAN ARTI

        İşgücü 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 0.5 PUAN ARTTI

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAMIN YÜZDE 58,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

        Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK AZALDI

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak tahmin edildi.

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