Cemre düşmesi, Türk halk takvimine göre, kışın sonlarına doğru üç aşamada gerçekleşen, doğanın ısınmasını simgeleyen bir inançtır. Cemreler, kışın soğuklarının geçip yaz mevsimine doğru doğanın uyanışını müjdeler. Cemre düşmesi, aslında hava, su ve toprağın ısınmasını temsil eder. Peki Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman ve nereye düşecek?