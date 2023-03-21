Uçum'dan Cumhurbaşkanı’nın süresine ilişkin mesajlı tweet

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Twitter'da seçim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile girilecek ikinci seçim olduğunu kaydeden Uçum, "13'üncü ve 14'üncü Cumhurbaşkanı" vurgusu yaptı.

Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet(Başkanlık) Sisteminin ikinci seçiminde Cumhurbaşkanımız Sayın R.T.Erdoğan’ı aday gösterdi. 14. Cumhurbaşkanı seçimi, 13. Cumhurbaşkanı seçimi gibi TBMM seçimiyle birlikte yapılacak. İkinci kez birlikte yapılacak seçimler hayırlı uğurlu olsun."