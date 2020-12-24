Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları kapsamında Elazığ'daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Konferans sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, tablet yüklü bir tırın yarın yola çıkacağını aktardı.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Korona virüs salgını sürecinde internet ortamında devam eden "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" bu kez Elazığ’daydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da görev yapan meslektaşları ile video konferansla buluştu. Bakan Selçuk burada öğretmenlerin isteklerini dinledi. Kentte meydana gelen deprem sonrası çalışmalarını başlarıyla yürüten öğretmenler, pandemi sürecinde özellikle köy okulları için tablet ve bilgisayar dağıtımında öncelik istedi.

Konferans sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Deprem sonrasındaki eğitim seferberliğini başarıyla sürdüren Elazığ’daki meslektaşlarımlaydık bugün. Tablet bilgisayar ve internet dağıtımında pozitif ayrımcılık istediler. Tablet yüklü bir tırın yarın yola çıkacağını paylaştım. İllerde desteğe devam, yarın 3. fazı açıklayacağız” ifadelerine yer verdi.