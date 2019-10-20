Ücretsiz para çekebileceğimiz başka banka ATM'leri

Artık kimse cebinde çok para ile gezmiyor. Zaten harcamaların büyük bölümü kredi kartı ile yapılıyor ama pek çok zaman da nakte ihtiyaç duyuyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla özellikle hafta sonları bazı ATM'ler önünde kuyruk oluyor. Nakit ihtiyacı bir çok yerde karşımıza çıkıyor. Dolmuşa binerken, çay parası öderken belki restaurantta hesap öderken kart yerine nakit ödemek isteyebiliyoruz. Bu nedenle büyük değil ama küçük miktarlarda nakit çekme ihtiyacı her zaman oluyor. Kaybetme, çaldırma korkusuyla da her seferinde az miktarda para çekiyoruz ATM'lerden. Ancak eğer hesabımızın bulunduğu bankanın ATM'si yakın değilse para çektiğimiz miktara göre azımsanmayacak tutarda masraf veya komisyon ödemek zorunda kalabiliyoruz. Peki miktar ne kadar? Çektiğimiz tutarın yüzde 1'i artı 91 kuruş takas maliyetinin yüzde 15 fazlası kadar ücret alınıyor. Örneğin 100 lira çektiğimizde 2.19 lira komisyon ödüyoruz. Devletin ceza faizinin bile aylık yüzde 2 olduğu bir dönemde kendi paramızı almak için yüzde 2,19 faiz oldukça yüksek. Ancak tabii ki bunu ödemeyebiliriz.

3 BANKANIN ANLAŞMASI VAR

Öncelikle QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Denizbank arasındaki anlaşmayla bu üç banka kart müşterileri ayda 3 kez diğer bankaların ATM'lerinden para çektiğinde komisyon, masraf ödemeyecek. Üç bankadan hangisinin müşterisiyseniz, diğer 2 bankanın ATM’lerinden limitiniz dahilinde her ay 3 işleme kadar masrafsız para çekebilir, hesaba para yatırabilir ve kredi kartı borcunuzu ödeyebilir, sınırsız sayıda hesap bakiyesi, kredi kartı borcu ve limitinizi sorgulayabilirsiniz.

YURTDIŞI ATM'LER ÜCRETLİ

TEB'den yapılan açıklamada "Yurt içi diğer bankalara ait kartlar ile TEB ATM'lerinden para çekip yatırabilir, hesap bakiyenizi izleyebilir, nakit avans, kredi kart limit/borç sorgulama, borç ödeme, şifre yükleme/değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yurt dışı bankalara ait kartlarla ise para çekebilir, hesap bakiyenizi izleyebilir, nakit avans ve şifre yükleme /değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. TEB Banka Kartınız ile TEB ATM'lerinin yanı sıra yurt içindeki diğer banka ATM'lerinden de bakiye sorma, para çekme/yatırma, kredi kart borç ödeme, limit/borç sorgulama, şifre yükleme /değiştirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz" denildi. Finansbank'tan yapılan açıklamada da "Ay boyunca Denizbank ve/veya TEB ATM’lerinden yapacağınız 4. ve sonrasındaki para çekme, para yatırma ve kredi kartı borcu ödeme işlemleriniz için masraf-komisyon listemizdeki güncel işlem ücretleri tahsil edilecektir. DenizBank ve TEB ATM’lerinden yapılan kredi kartı nakit avans kullanımlarında masraf-komisyon listemizdeki güncel işlem ücretleri tahsil edilecektir. Ücretsiz işlem hakkı sadece yurt içi ATM'lerden yapılan işlemler için geçerlidir, yurt dışı ATM'lerinden yapılan işlemlerde masraf-komisyon listemizdeki güncel işlem ücretleri tahsil edilecektir" denildi.

TURUNCULAR'A DA 3 KEZ ÜCRETSİZ

ING Turuncu Ekstra programına dahil olanlar da tüm ATM'lerden ayda 3 kez ücretsiz para yatırıp çekebiliyor. Ayrıca HSBC banka kartı ile de QNB Finansbank ATM'sinden ücretsiz para çekebiliyor. HSBC'den yapılan açıklamada HSBC ve QNB Finansbank arasındaki anlaşma için şunlar kaydedildi: "Anlaşma kapsamında Türkiye genelindeki tüm HSBC Türkiye bireysel bankacılık müşterileri HSBC ATM'lerinde olduğu gibi tüm QNB Finansbank ATM'lerinde "HSBC Vadesiz Hesaptan Para Çekme (TL)", "HSBC Vadesiz Hesap Bakiye Görüntüleme", "HSBC Vadesiz Hesaba Para Yatırma (TL)" ve "HSBC Kredi Kart Borç Ödeme" işlemlerini tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte HSBC Türkiye, kredi kartı tarafında müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak ve kart operasyonlarını güçlendirmek için 2017 yılında yine bir iş birliği yaparak üye işyeri ağını 200 binin üstüne çıkardı."

ŞEKER EMEKLİLERİ ÖZGÜR

Ziraat Bankası hariç bir çok banka emeklilerden başka banka ATM'lerinden para çektiği için ücret almıyor. Şekerbank açıklamasında da ATM’lerin özellikleri incelendiğinde özellikle fonksiyon setinin genişliği ve ATM’lerde yapılabilen işlemlerin farklılığı ile Türkiye'nin dünya ATM pazarından pozitif yönde ayrıştığı ifade edilerek şunlar kaydedildi: "Şekerbank olarak biz de bu konuda müşterilerimizin taleplerini karşılarken, diğer banka ATM kullanımları nedeni ile oluşan ücretleri emekli müşterilerimize yansıtmayarak, emekli müşterilerimizin ücretsiz hizmet almalarını sağlıyoruz. Ayrıca ATM’lerimizde dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlere ve yurt dışı kart sahiplerine kendi yerel para biriminde para çekme imkanı sağlıyoruz. Müşterilerimiz, Türkiye çapında 450’yi aşkın ATM’mizden, sıra beklemeden 7 gün 24 saat havale, EFT işlemi yapabilir, Euro ve Dolar çekebilir, avantajlı vadeli mevduat hesabı açabilir, fatura ve çeşitli ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler.”

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TÜRKİYE FİNANS 9 BİN ATM'Yİ ÜCRETSİZ KULLANIYOR

Türkiye Finans müşterileri de ATM aramakla uğraşmıyor, Türkiye’nin her yerindeki anlaşmalı Yapı Kredi ve PTT ATM’lerinden aynı ay içerisinde 250 TL’ye kadar 3 adet para çekme işlemini komisyon ücreti ödemeden gerçekleştiriyor. Böylece Türkiye Finans müşterileri 9.000’e yakın ATM’yi kullanabiliyor. Bu anlaşma ile Türkiye Finans devlet bankalarının ortak ağından sonraki en yaygın ATM ağına sahip oldu.

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan açıklamada da Yapı Kredi banka kartı sahiplerinin limit dahilinde yapılan işlemlerden para alınmadığı belirtildi ayrıca Yapı Kredi dışındaki bir bankanın kartına sahip olanların bu bankanın ATM'sinden para çekmesi halinde Yapı Kredi'nin ücret almadığı ancak kart sahibi bankanın müşterisinden ücret talep edebileceği ifade edildi.