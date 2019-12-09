Ücretli poşet uygulamasında bir yıl geride kaldı

09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması için 1 ocak 2019'da plastik alışveriş poşetleri tüketiciye ücretli olarak satılmaya başlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 bütçe görüşmelerinde yapılan sunumda plaştik poşet kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruşla ücretlendirilen plastik poşet kullanımında azalma yılın ilk 9 ayında yüzde 77 olduğu belirtildi
Ücretli poşet uygulamasının birinci yılına girilirken uygulama araştırma şirketi 4Service'in, uygulamanın hayata geçtiği günden bugüne kadar tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında ne gibi değişikliklerin meydana geldiği yapılan anketle ilginç sonuçlar ortaya koydu.
TÜKETİCİ YEDEK POŞET-ÇANTA TAŞIYOR
Ankete katılanların yüzde 98'i yanında yedek çanta-poşet taşımak daha temkinli alışveriş yapmak gibi yeni çözümler uyguladığı belirtirken, ücretli poşet almamak için marketlerin şarküteri, ekmek, unlu mamuller ve manav reyonlarında kullanılan, 15 mikronun altındaki incelikte ‘hışır’ denilen ve ücretsiz kullanımına izin verilen plastik poşetleri kullanmaya yönelenlerin oranı ise yüzde 84 oldu
Ankete katılanların yüzde 9'u ücretli poşet almamak için internetten market-mağaza alışverişine yöneldiğini belirtti. Uygulamadan dolayı markalı çöp poşeti satın alanların oranı ise yüzde 75 olarak tespit edildi
YÜZDE 97.7 ÜCRET UYGULAMASINDAN MEMNUN DEĞİL
Ankete katılan kişilerin tamamı “ücretli alışveriş poşeti uygulaması ile doğanın korunmasına katkı sağlanabileceği” fikrine katılırken, ancak aynı katılımcıların sadece yüzde 2,3’ü market - mağaza alışverişlerinde poşetlerin ücretli olması uygulamasından memnun iken, yüzde 97,7’si uygulamadan memnun olmadığını belirtti.
Anketin ortaya koyduğu diğer bazı ilginç tespitler şöyle:
Ücretli alışveriş poşeti uygulamasından önce markalı çöp poşeti satın almayıp artık aldığını belirtenlerin oranı yüzde 75, “Alışveriş poşetine ücret ödeyip satın alıyorsak, üzerinde marka yazmamalı” diyenlerin oranı yüzde 90, alışveriş poşetlerinde naylon yerine kağıt tercih edilmesini isteyenlerin oranı yüzde 10, ücretli poşet almamak için İnternet’ten market / mağaza alışverişine yönelenlerin oranı yüzde 9
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