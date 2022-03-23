Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, her mevsim yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.
Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları devam ediyor. Ekstrem spor tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.
Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için her mevsim elverişli olduğunu söyledi.
Bölgeye ilginin her geçen yıl arttığını belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ, İstanbul'a yakın olmanın avantajlarını yaşıyor. İnsanlar hem agro, hem gastronomi turizmi açısından ve özellikle de bağlarla ilgili geliyorlar. Adrenalin dolu yamaç paraşütü de çokça tercih ediliyor" dedi.
Hacıoğlu, turizm için gelenlerin kentten memnun ayrıldığını anlatarak, şöyle dedi:
"Uçmakdere İstanbul'a çok yakın bir mesafede, bir semtten bir semtte gidecek kadar yakın. Sadece ekstrem spor değil, gastronomiden de faydalanıyorlar, tarihi turistik yerleri geziyorlar. Yunanistan ve Bulgaristan'dan da yamaç paraşütü yapmak, kentin gastronomisinden, bağlarından faydalanmak için birçok insan geliyor. Özellikle son dönemde Doğu Avrupa dediğimiz Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan en ön sırada gelen ülkeler."
Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en gözde yerlerden olduğunu dile getirdi.
Kışın pistler ve havanın durumuna göre uçuşlar gerçekleştirdiklerini anlatan Aksoy, "Hafta sonları uçuş yapanların yarısından fazlası İstanbul'dan geliyor. Burada 15 yıldır uçuş yapılıyor ve her sene daha fazla kişi geliyor. Uçmakdere paraşütçüler için hem eğitim hem de uçuş alanı. Her yıl yeni pistler açılıyor. Uçmakdere görselliği, güvenli uçuş pistleri ve güvenliğiyle Trakya'nın küçük Fethiye'si" diye konuştu.
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