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        Haberler Dünya Üçlü zirve sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü | Dış Haberler

        Üçlü zirve sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü zirve gerçekleştirdi. Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:31
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        Astana'da üçlü zirve
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

        Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." yanıtını verdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı.

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        Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Pakistan
        #Azerbaycan
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