Üçlü zirve sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü | Dış Haberler

Üçlü zirve sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile görüştü | Dış Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı. REKLAM Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.