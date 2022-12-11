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Haberler Sağlık

Üçlü virüs kimler için tehlikeli?

Normalde kış aylarında görülen virüs salgınları bu yıl sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaygınlaştı. Uzmanlar RSV, Influenza ve Rinovirüsün hem aynı anda hem de yüksek vaka sayılarıyla seyrettiğine dikkat çekiyor. Dr. Şirin Seçkin "Bu dönem çocuklarda aynı anda birden fazla virüs görebiliyoruz ve bu kolaylıkla kulak enfeksiyonu, sinüzit ya da akciğer enfeksiyonuna neden olabiliyor. Ailelere önerimiz; çocukta düşmeyen yüksek ateş varsa ve genel durumu kötüleşiyorsa mutlaka bir sağlık merkezine başvurmaları" dedi.

Giriş: 11.12.2022 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Üçlü virüs kimler için tehlikeli?

Son dönemde viral enfeksiyonlarda görülen yoğun artış RSV, Rinovirüs ve Influenza virüsünün aynı anda etkili olmasından kaynaklanıyor. Bu üç virüsün eylül ayından beri pik halinde devam ettiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu dönem hem vaka sayısı çok fazla hem de çocuklarda aynı anda birden fazla virüs görebiliyoruz" dedi.

EN ÇOK 5 YAŞ ALTINDA GÖRÜLÜYOR

Yaşanan sürecin pandemi dönemiyle ilgili olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Çocuklar her yıl birkaç kez bu virüs enfeksiyonlarını geçiriyordu. Pandemide alınan önlemler nedeniyle bu yaşanmadı. 3 yıl evde kalmanın sonucunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Son dönem en çok hastalanan yaş grubunun beş yaş altı olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Böyle ikili üçlü virüs bir arada geçirildiğinde kulak enfeksiyonu, sinüzit ya da akciğer enfeksiyonuna kolaylıkla çevirebiliyor. Eğer çocuğun ateşi çok yüksek ve düşmüyorsa, genel durumu kötüleşiyorsa aileler mutlaka bir sağlık merkezine başvurmalı" ifadelerini kullandı.

BEBEKLERDE TEHLİKELİ OLABİLİYOR

Üçlü virüs tanısının tüm virüsleri tarayan çoklu testlerle konulduğunu söyleyen Dr. Seçkin "Bebek bir yaşından küçükse test yaptırmak daha önemli çünkü vaktinde müdahale etmek gerekebiliyor. Kulak enfeksiyonu, sinüzit ya da zatürre oluşmuşsa antibiyotik tedavisi şart oluyor. Eğer nefes darlığı, solunum sıkıntısı, yüksek ateş gibi belirtiler ihmal edilirse tehlikeli olabiliyor" şeklinde konuştu. En önemli koruyucunun güçlü bağışıklık olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve sporla bağışıklık sistemini kuvvetli tutulursa enfeksiyonlar daha hafif atlatılıyor. Bebekse anne sütü vermek önemli. Bir de bu dönem riskli grupların grip, zatürre ve zamanı geldiyse korona aşılarını almaları gerekiyor" dedi.

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