Üç Kağıtçı bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrolünü iki usta sanatçının aldığı Üç Kağıtçı filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
ÜÇ KAĞITÇI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Rıfkı
Ülkü Özen - Nuriye
Ali Şen - Satılmış Ağa
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan
Nizam Ergüden Sabri
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza
Hakkı Kıvanç - Mustafa
Arap Celal - Köylü
Zeki Sezer - Zeki
Muhteşem Durukan - Durmuş
Renan Fosforoğlu - Nuriye'nin Babası
Yadigar Ejder - Hamza
Zeki Alpan - Arif Efendi
Ahmet Turgutlu - Kasap
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Rıfkı (Kemal Sunal),ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne geri döner. Ancak Babasından kalan mallar bir hile sonucu Akrabası Sabri'ye (Nizam Ergüden) geçmiştir. Rıfkı dizlerindeki Romatizma rahatsızlığı nedeniyle yağmurun ne zaman yağacağını iyi tahmin eden biridir. Köy halkı bir sakallı bir şeyhten medet umar ve yağmur duasına çıkarlar. Ancak Rıfkı bu kişilere yağmurun bugün yağmayacağını söyler. Bu arada Sabri sürekli olarak Rıfkı'nın köyden gitmesi için uğraşmaktadır. Rıfkı güneşli bir günde yağmurun yağacağını söyler köylüler ona inanmaz ve onunla iddiaya girerler. Sonunda yağmur yağar. Böylece Rıfkı'nın Köyde birden adı ermişe çıkar. Rıfkı, artık çok meşhur biridir. Üfürükçülük yapar, Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır.Bu arada bazı çıkarcılar,köyün belediye başkanı seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Ancak Belediye Başkanı olmayı isteyen Kasabanın zenginlerinden Satılmış Ağa (Ali Şen) Rıfkı'ya rüşvet teklif eder Rıfkı bu parayı alır ve köylülerin tüm borçlarını öder. Ancak Yarıştan çekilmez ve Reis adaylığı devam eder. Sonunda Rıfkı Reisliği kazanır ve Kasabanın Belediye Başkanı olur. Başkan olduktan sonra mahalleli esnafın yaptığı yanlışları görür ve tüm sorunları düzeltir. Rıfkı'nın her dediği çıktığı için halk onu tamamen Ermiş birisi olarak görür. Rıfkı bir gece rüyasında öleceği saati görür ve bunu halka söyler, herkes Rıfkı'nın dediği saatte öleceğini zanneder ve üzülür. Ancak bu sadece bir rüyadır ve Rıfkı'nın dediği çıkmaz. Sonunda halk ona inanmaz ve üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar. Ancak Rıfkı çıkıp halka bir Ermiş olmadığını anlatır ve halk onun yaptığı iyilikleri bildiğinden Rıfkıyı çok sever ve sadece onun Belediye Başkanı olarak başlarında kalmasını isterler. Rıfkı, Sabri'den babasının tüm mallarını geri alır Sabri hileyle aldığı malları kaybeder ve karısı tarafından da terk edilir. Satılmış Ağa'da birçok değerli malını ve altınlarını Rıfkı'yla giriştiği Reislik yarışında kaybeder. Sonunda Rıfkı kazanır ve Halk tarafından sevilen bir Başkan olur. Artık Üçkağıtçı olmadığı da Halk tarafından anlaşılmıştır.
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Üç Kağıtçı filminin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşmiştir.
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