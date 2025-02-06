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        Haberler Magazin 'Uçan Köfteci' Rotterdam'da

        'Uçan Köfteci' Rotterdam'da

        Ödüllü oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci'nin başrollerini Nazmi Kırık ile paylaştığı 'Uçan Köfteci', 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nin 'Bright Future' (Parlak Gelecek) bölümüne seçilerek 4 Şubat'ta dünya prömiyerini gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:07
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        'Uçan Köfteci' Rotterdam'da
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        Altın Palmiyeli yönetmen Rezan Yeşilbaş’ın ilk uzun metraj filmi 'Uçan Köfteci'nin dünya prömiyeri bu yıl 54. düzenlenen Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yapıldı. Festivalin 'Bright Future' (Parlak Gelecek) bölümüne seçilen filmin prömiyeri gerçekleştirildi.

        Selin Yeninci’ye başrolde Nazmi Kırık’ın eşlik ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Uçan Köfteci', festivalde büyük ilgiyle karşılandı. Son olarak International Emmy Ödülleri’nde jüri üyeliği yapan Selin Yeninci de etkileyici performansı ve sade tarzıyla beğeni topladı.

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        Başarılı oyuncu ve yapımcı, galaya iş adamı kardeşi Okan Yeninci ile birlikte katıldı. Uluslararası projelerdeki varlığını giderek güçlendiren ve küresel çapta tanınırlığını artıran oyuncu, övgü dolu yorumlar aldı. Yeninci daha önce Ercan Kesal’ın imzasını taşıyan 'Nasipse Adayız' filmiyle de Uluslararası Rotterdam Film Festivali’ne katılmıştı.

        'UÇAN KÖFTECİ'NİN KONUSU NEDİR?

        Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı 'Uçan Köfteci'nin oyuncu kadrosunda; Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş da yer alıyor. Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan film, seyyar bir sokak köftecisinin uçma tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan senaryo, Köfteci Kadir ve ailesinin hikâyesini mizahi bir dille anlatıyor.

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        #Uçan Köfteci
        #Selin Yeninci

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