'Uçan Köfteci' Altın Lale için yarışıyor

54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin (IFFR) Bright Future (Parlak Gelecek) Bölümü’nde dünya prömiyerini tamamlayan 'Uçan Köfteci' Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde yapacak. Altın Palmiyeli yönetmen Rezan Yesilbaş'ın ilk uzun metraj filmi olan, başrollerini sevilen oyuncular Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaştığı 'Uçan Köfteci', 44. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Yarışması seçkisi kapsamında 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Atlas 1948'de gösterilecek. Gösterimin ardından filmin yönetmeni ve başrol oyuncuları seyircilerin sorularnı cevaplayacak.

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2012 yılında 'Sessiz' adlı kısa filmiyle Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kısa Film' dalında Altın Palmiye alarak büyük bir başarıya imza atan Yeşilbaş, çekimleri Diyarbakır'da tamamlanan filmin senaryosunu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazmış. Film, seyyar bir sokak köftecisinin "uçma" tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Yönetmen Yeşilbaş, şehrin politik atmosferinin ve muhafazkar toplumsal yapının kısıtlılıklarına rağmen hayalinin peşinden giden Köfteci Kadir ve ailesinin bu çatışmadan doğan öyküsünü, mizahi bir dille örüyor. Karısı Azize'ye olan sevgi ve bağlılığı ise çatışmanın doruk noktasını oluşturuyor. Uçma tutkusunu, bir şekilde edindiği paramotor ile hayat geçirmek için çaba sarfeden Kadir, rengarenk paraşütü ile gökyüzünde salınmaya hazırlanırken, şehrin karanlığına meydan okuyor.

Uçan Köfteci Filmi’nin diğer gösterim yer ve tarihleri şöyle: 21 Nisan Pazartesi 21:30 Kadıköy Sineması22 Nisan Salı 13:30 Cinewam City’s 7