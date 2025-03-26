'Uçan Hollandalı' sahnelendi

Egils Silins, 'Uçan Hollandalı'daki performansıyla, karakterin psikolojik derinliğini ve vokal gücünü ustalıkla birleştirerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Dünyada ilk kez 1843'te Dresden’deki Königliches Hoftheater’da sahnelenen ve efsanelere inanmayanları bile büyülemekten asla vazgeçmeyen bir hikâyeye dayanan dramada; dünya dışı, doğaüstü bir varlık olan Hollandalı'nın sadık bir kadının aşkı aracılığıyla kefareti aradığı, akıl dışı bir yolculuk anlatılıyor.

REKLAM advertisement1 'Uçan Hollandalı', denizlerde sonsuza kadar tüm mürettabatıyla lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkûm edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. 7 yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, 7 yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında bir karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra 'Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. 'Senta' adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak mükemmel aşk olabilecek midir? REKLAM

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yönettiği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi Emre Karaca imzalı. İDOB Koro Şefi ise Volkan Akkoç. Temsilde; 'Uçan Hollandalı', rolünde 'Egils Silins'; 'Senta' rolünde Evren Ekşi; 'Daland' rolünde Göktuğ Alpaşar; 'Erik' rolünde Efe Kışlalı, 'Mary' rolünde Deniz Likos, 'Der Steuermann' rolünde Berk Dalkılıç sahnedeydi.Eser, 5 Nisan 2025'te Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile tekrar buluşacak.

REKLAM Egils Siliņs Kimdir?Letonya’da doğan ve Letonya Müzik Akademisi’nden mezun olan sanatçı, sahneye ilk adımını Letonya Ulusal Operası’nda Boito’nun Mephistopheles operasında atmıştır. O günden bu yana uluslararası sahnelerde yükselen bir yıldız olarak tanınmış, on uluslararası yarışmada birincilik kazanmış ve 1996, 2003 ve 2014 yıllarında Letonya Yıllık Müzik Ödülü’ne layık görüldü. Egils Silins, Wiener Staatsoper, Teatro alla Scala, Metropolitan Opera, Hamburgische Staatsoper, Royal Opera House London, Semperoper Dresden, Deutsche ve Staatsoper Berlin, Gran Teatre del Liceu,Teatro Real, Mariinsky Theatre, Opernhaus Zürich, Chicago Opera ve Bayerische Staatsoper München gibi dünyanın önde gelen opera evlerinde sahne almaktadır.