Uçaktan o pozu vermişti! Yangın söndürme çalışmalarını anlattı

İspanya'dan Türkiye'ye gönderilen yardım söndürme uçaklarının pilotlarından Teğmen Pilot Pilar Martin, cuma günü uçakta verdiği "tamam" pozuyla tanınmıştı. Pilot Martin, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin olarak, "İspanya'daki çalışmalarıma bakacak olursam; farklı bir dili konuşuyoruz. Buradaki çalışmalar farklı. Biz farklı uçaklara alışkınız dolayısıyla bir farklılık bu. Aynı zamanda sıcaklığın farklı olduğunu söylemem gerekiyor, burada çok daha yüksek" dedi.
Teğmen Pilot Pilar Martin, dün Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'a röportaj verdi. Martin, çalışmaların oldukça yoğun sürdüğünü belirterek, "Ben geldiğimden beri oldukça yoğunum. Çarşamba günü uçuşlar başladı. Ardından çalışmalar devam etti. Ana alanlarda Milas'ta çalışmaları sürdürüyoruz. Belli başlı alanlarda yangınlar devam ediyor, amacımız bu yangınları kontrol altına alabilmek" dedi.
Fotoğrafın cuma günü çekildiğini söyleyen Pilar Martin, "Günün sonunda çekilen bir fotoğraftı. Uçuş yaparken bunu çektik. Uçaktan çekilen bir fotoğraftı. Suyla uçağı temizlemeye çalışıyorduk. Dolayısıyla kokpitteydim. O anda mekanikle iletişim kurmaya çalışıyordum" ifadelerini kullandı.
"KOORDİNASYON OLDUKÇA İYİ"
Çalışmalar hakkında bilgi veren Teğmen Martin, "Koordinasyon oldukça iyi gidiyor. Çünkü uçuşları birlikte yapmaya çalışıyoruz. Kara ile işbirliği içinde çalışmayı sürdürüyoruz. Koordinasyonun iyi gittiğini söyleyebilirim. Dumana girmek gerekiyor, aynı zamanda su atışları yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda duman olduğu zamanda sıkıntılarımız olduğunda bunları gidermeye çalışıyoruz. Şu an olan sıcaklıkta çalışmaya da çok alışkın değiliz" diye konuştu.
"Buradaki çalışmalar farklı" diyen Pilar Martin, "İspanya'daki çalışmalarıma bakacak olursam; farklı bir dili konuşuyoruz. Buradaki çalışmalar farklı. Biz farklı uçaklara alışkınız dolayısıyla bir farklılık bu. Aynı zamanda sıcaklığın farklı olduğunu söylemem gerekiyor, burada çok daha yüksek" dedi.
Teğmen Pilot Pilar Martin sözlerini şöyle tamamladı:
"22 kişi buradayız. 2 uçak var. 2 pilot ve 1 uçuş mekaniği var. 1 tam gün çalışıyoruz ertesi gün dinleniyoruz. Toplam 8 pilot buradayız. Geldiğimizden bu yana 60 saatten fazla uçtuk, 200'den fazla su atışı gerçekleştirdik. Bir sonraki görev ne olacak bunu bilmiyorum. Çünkü biz yetkililere bağlıyız, şu an burada çalışıyoruz ve bir sonraki adımın ne olacağını bilmiyoruz. Türkiye bizi çağırdı ve evsahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz."
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