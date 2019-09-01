Uçak yolculukları esnasında hangi bölümde uçulursa uçulsun ayakkabılarını çıkaran bir çok yolcu dikkatimizi çeker. Yaz, kış fark etmez bazı yolcular bu durumu alışkanlık haline getirmiştir. Çıplak ayakla seyahatin bir çok riske açık olduğunu belirteyim. Ancak uçuşa çıplak ayakla gelmekle, uçakta ayakları, ayakkabı ve çoraptan bağımsız hale getirmek aynı şey değil.

Çıplak ayaklarınızla etrafınızdaki yolcuları koku ve görüntü olarak da rahatsız edebilirsiniz. Daha da önemlisi uçakların en kirli yerleriyle, çıplak temas edeceğiniz için mikroplara, riske kapı aralamış olursunuz. Dolayısıyla uçakta kesinlikle çıplak ayakla dolaşılmamalı, bazı yolcuların yaptığı gibi koridorda tur atıp, lavaboya falan kesinlikle çıplak ayakla gidilmemeli. Mikrop kapma, yaralanma riskleri dikkate alınmalı.

Havayolları uzun uçuşlarda yolcuları için seyahat kiti dağıtıyor. Bu kitlerin içinde çorap da bulunuyor. Bu çorapları giyerek, hem ayaklarınızdan yayılacak kokunun önüne geçersiniz hem de görüntü kirliliğine sebebiyet vermemiş olursunuz. Böylece rahat bir yolculuk yaparsınız.

Ayrıca THY gibi bazı havayolları business class’ta terlik veriyor. Ancak terlikleri çıplak ayakla kullanmamak gerekiyor. Bazı bilinçli yolcular ise varis çorabı veya son yıllarda uçuş çorabı olarak satılan ürünlerle uzun uçuşlarda ayaklardaki şişmelere önlem alabiliyor. Bu hafta sizlere uçakta ayak ve ayakkabı mevzusuna odaklandım. Buyurun...

Mikroplar yakın temas eder

Yolcular artık uçakların en kirli yerlerine diğer ifadeyle mikropların yoğun bulunduğu noktalara ayaklarıyla temas edebiliyor. Yalın ayak uçak içinde gezmek tüm mikropları ayaklarda toplamaya ve ayağın değdiği her yere yayma durumu bulunuyor. Uçak içinde her uçuş arası bir temizlik yapılıyor. Ama bu temizlik detaylı bir temizlik değil. Olması da mümkün değil. Çünkü uçağı temizleyen görevliler zamanla yarışıyor. Uçağı park pozisyonunda bekletmek de oldukça maliyetli bir durum. Özel bir deterjanla uçak içindeki halılar ve koltuklar yüzeysel bir şekilde temizleniyor. Bu sebeple uçak içinde yalın ayak bulunmayın.

Ayaktan üşütebilirsiniz

Yalın ayak uçmak seyahatiniz sonrasında bir çok hastalığı sebep olabileceği gibi üşütmeye de neden olur. Bu durum gittiğiniz şehirde hastane aramakla ya da eczane nerede sorusuna cevap bulmakla geçebilir. Uçakların içindeki kabin ekibi tarafından ayarlanan suni hava çorapsız ayaklarınız için tehlike yaratabilir. Özellikle acil çıkış kapıları ve buralara yakın bulunan koltuklar daha soğuk oluyor. Uçakta sürprizlerle karşılaşmamak için çorapsız uçmayın.

Yalın ayak nereye dokunuyor?

“Yanınızdaki yolcunun yalın ayak seyahat etmesi sizi rahatsız eder mi?” sorusu ile ilgili bir anket yapılsa, kuvvetli muhtemel ‘evet’ diyenlerin yüzdesi daha çok olur. Psikolojik olarak da yanınızdaki yolcunun yalın ayak seyahat etmesi yanındaki yolcuyu etkiliyor. ‘Dikkatiniz dağılıyor, acaba yalın ayakla nerelere basacak?’ diye bu durumu takip etmeye başlıyorsunuz. ‘Elinizle dokunacağınız uçak içindeki her hangi bir yere ayağını koyacak mı?’ diye keyfiniz kaçabiliyor. Bu durum uzun uçuşlarda daha da çok önem kazanıyor.

Kabin ekiplerine görev düşüyor

Seyahat sitesi ‘Travelbook’ta ‘Kabin ekipleri yalın ayak gezen yolcuları uyardı’ şeklinde bir haber yer aldı. Bazı havayolları yalın ayak tuvalete giden yolcuları uyarmaya başladı. Yakında uçak içinde yalın ayak dolaşanlar da uyarılabilir. Türkiye’de henüz bu durum havayollarımızın gündeminde değil. Ama yakın zamanda bu mesele küresel bir havayolu meselesi olarak kabin ekiplerini de meşgul edecektir.

Çıplak Ayak Sendromu

Yapılan araştırmalar, uçakta servis masalarının, koltuk koçaklarının ve tuvalet musluklarının yolcuların en çok temas ettikleri bölgeler olması sebebiyle en çok mikrop barındıran yerler olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan en kötü ‘yalın/çıplak ayak sendromu’ ise servis masası ve koltuk kolçaklarına ayak uzatmak olarak tarif ediliyor. Yolcular genellikle uzun uçuşlarda uyumaya odaklandıkları için uykuları esnasında yalın ayak seyahat ettiklerinde her alana temas etme ihtimalleri yüksek oluyor. Uçakta en zor temizlenen yerlerde bu bölgeler. Dolayısıyla yalın ayak gezip, uçak içindeki mikropları ayak altında toplayıp, yemek yenilen ve sürekli temas edilen bölgelere taşımanın ne anlama geldiğini tarif etmeye gerek yok. Bunun bilincinde olan yolcular ise bu yerlere temas etmemek için sıkıntı yaşıyor. Böyle bir yolcuyla karşılaşınca da uçuş keyfi, eziyete dönüşüyor.

Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in yazısının tamamını için tıklayınız