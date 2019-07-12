12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oğluyla beraber seyahat eden bir kadın doktor, elbisesi 'cüretkar' bulunduğu gerekçesiyle, kabin görevlileri tarafından üstü battaniyeyle kapatmaya zorlandı.
Olay gününü anlatan Rowe, uçuş görevlilerinin kendisinden uçağın ön kısmına gelmesini istediğini söyledi. Bir kadın uçuş görevlisinin kendisine defalarca kez ceketinin olup olmadığını sorduğunu, cüretkar bulunan kıyafeti nedeniyle 'bu şekilde' uçağa binemeyeceğinin söylendiğini aktardı.
Straplez bir tulum giyen kadın doktorun kolları, omuzları ve bacakları açıkta kalıyordu. Rowe, "Bu şekilde davranılması, yüzüne atılmış bir tokat gibi, çünkü uygunsuz giyinmemiştim. Ancak oğlumun önünde direkt böyle söylenmesi, bana kendimi 'hayat kadını gibi görünüyorsun, bunu hallet' demişler gibi hissettirdi" dedi.
Bunun üzerine Rowe'dan kıyafetini değiştirmesi istendi. Sekiz yaşındaki oğlunun üzüldüğünü gören Rowe meseleyi olabildiğince hızlı çözmeye çalıştığını, ancak üzerini değiştirmek için başka kıyafeti olmadığını söyleyince battaniye verilip üzerini örtmesi istendi.
— Tisha Rowe MD, MBA (@tisharowemd) July 1, 2019
Uçuştan sonra Twitter'dan kıyafetinin fotoğrafını paylaşan Rowe, "İşte American Airlines'ın uygunsuz bularak 'örtmemi' istediği giysi. Kıyafetimi savunduğumda, uçağa alınmamakla tehdit edildim" dedi. Bir diğer paylaşımında ise, "Şortum 'HER ŞEYİ' örtüyordu ancak görünen o ki uçağa girecek kadar rahatsız ediciymiş" ifadelerini kullandı.
Doktor Rowe'a Twitter kullanıcılarından destek yağdı. Afro-Amerikan olan Rowe için aynı şekilde giyinen beyaz kadınların kimseyi rahatsız etmediği, bunun ayrımcılık olduğu söylendi.
American Airlines’ın sözcüsü Shannon Gilson, "Rowe'un yorumlarını değerlendirdik ve Rowe ile çalışanlarımız arasında ne yaşandığına dair daha fazla bilgi gerektiğini düşündük. Dr. Rowe ve oğlundan yaşadıklarından dolayı bizzat özür dilemek istiyoruz ve seyahatlerinin ödemesinin tamamını biz karşılıyoruz. Tüm müşterilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve kendimizi bizimle uçanlara olumlu ve güvenli bir yolculuk sağlamak için adıyoruz" dedi.
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