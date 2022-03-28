Geçen sezon şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son birkaç transfer döneminde hata yaptıklarını ve oyuncuların geleceğine yatırım yapacaklarını dile getirmişti. Dönemin başkanı Mustafa Cengiz, Terim'in 'içerideki düşmanlara karşı savaştık' demecini de hatırlatarak tecrübeli teknik direktörle çalışmayacaklarını dile getirmiş ve sözleşmesini de yenilememişti. Galatasaray'ın 38. Başkanı olan Burak Elmas, camianın beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurmuş ve Terim'in görevine geri döndüğünü belirtmişti.

HEM ELMAS HEM TERİM GELECEK VURGUSU YAPTI

Hem Terim hem de Elmas transferde geleceğe yönelik hamleler yapacaklarının altını çizdi. Ghezzal, Larsen gibi nispeten yaşlı oyuncuların adı geçse de bu bölgelere de daha genç isimler alındı. 17 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yaz aylarında transfer ettiği 11 futbolcunu yaş ortalaması 23.7 oldu.

AVRUPA'NIN EN YAŞLI LİGİNİN EN GENÇ İKİNCİ KADROSU

Terim'le birlikte üç yıllık bir proje söylemiyle sezona başlayan Galatasaray, Avrupa'nın yaş ortalaması en yüksek ligi olan Süper Lig'in en genç ikinci kadrosu oldu. Yaş ortalaması 25,88 olan Yeni Malatyaspor'un ardından 26,04 yaş ortalamasına sahip sarı-kırmızılılar, Kasım 2021'e gelindiğinde 25 yaş altı oyuncularına da en çok süreyi veren ikinci takım oldu.

Söz konusu süreçte 13 maça çıkan ve 4 mağlubiyet alan Galatasaray, 13. haftayı 21 puanla lider Trabzonspor'un 33 puan gerisinde, Fenerbahçe derbisi yenilgisiyle kapatıyordu. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye iki maçta yediği 7 golle mağlup olan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılılar, ligin aksine Avrupa'da ise oldukça iyi bir performans sergiliyordu.

LİGDE BAŞKA AVRUPA'DA BAŞKA

Fenerbahçe mağlubiyetine kadar Avrupa Ligi'nde hiç yenilmeyen Galatasaray, derbiden sonra evinde Marsilya'yı konuk etti ve rakibini 4-2 mağlup ederek son maça grup lideri olarak çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar, Lazio'ya yenilmemesi durumunda Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16'ya kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla play-off mücadelesi vermeyecek; yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir artı gelir kalemi elde edecekti. Lazio'dan 0-0'lık eşitlikle dönen Terim ve öğrencilerinin ligdeki kayıpları devam etti.

ARALIK AYINDA İPLER KOPTU

Aralık ayındaki divan kurulu toplantısının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü istifa kararı alırken, o dönem Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran teknik direktör Francesco Farioli, sarı-kırmızılıların iki maçını statta takip etmiş ve yönetimin Terim'in yanına yardımcı aradığı haberleri çıkmıştı. Denizlispor mağlubiyetiyle kupaya veda eden sarı-kırmızılılarda Pep Guardiola'nın uzun yıllar yardımcılığını yapan Domenec Torrent'in adı gündeme gelirken Terim'le yollar ayrılmış ve İspanyol çalıştırıcı ile teknik direktör olarak anlaşılmıştı.

CAMİAYI KÜME DÜŞME KORKUSU SARDI!

Ocak ayında oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Galatasaray, Alanyaspor ve Kayserispor'la da berabere kalınca küme düşme hattının hemen yukarısında konumlanmış ve Göztepe deplasmanında kritik bir maça çıkmıştı. İzmir'de rakibini mağlup eden sarı-kırmızılılar, Barcelona deplasmanından 0-0'lık eşitlikle dönüp moral bulurken derbide Beşiktaş'ı 2-1'le geçmiş ve ligde rahatlamıştı. Barça'ya 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, Gaziantep deplasmanında da 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve milli araya 15. Sırada girdi.

ALINAN FUTBOLCULARIN KALİTESİ SORGULANIYOR

Galatasaray'da bu yaz transfer edilen futbolcuların büyük çoğunluğunun kalitesi tartışılırken performanslarındaki iniş çıkış da eleştirileri beraberinde getiriyor. Marcao ile iyi bir ikili olan Victor Nelsson ve sol bekte nispeten istikrar sağlayan Patrick van Aanholt dışında yaz aylarında transfer edilen Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu taraftarın hedefi olurken Berkan Kutlu ise düzenli olarak 11'de oynamasına rağmen yeterli mi sorularıyla anılıyor.

TAYLAN, EMRE KILINÇ, HALİL DEĞER KAYBETTİ

Geçen sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve özellikle son haftalarda Halil Dervişoğlu'nun performansları beğeni toplamış; gelecek adına bir omurga oluşturabilecekleri yorumlarını da beraberinde getirmişti. Yine transfer edildiği süreçte iyi bir performans sergileyen Mustafa Muhammed'in bu sezonki performansı da Taylan, Emre ve Halil gibi geçen sezonu arattı.

GENÇ TRANSFERLER YERİNİ YAŞLILARA BIRAKTI!

Yaz aylarında üç yıllık bir projeyle yola çıkan Galatasaray devre arası transfer döneminde ise birinci transfer döneminin aksine 'yaşlı' oyunculara yöneldi. Orta sahaya Fiorentina'nın 27 yaşındaki Şilili futbolcusu Erick Pulgar'ı kiralayan sarı-kırmızılılar, sakatlanan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici olarak feshederken eski futbolcusu 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılara dönen diğer bir isim ise 30 yaşındaki Semih Kaya oldu. Muslera'nın sakatlığı sonrasında bu bölgeye ise 22 yaşındaki Inaki Pena kiralandı. Sarı-kırmızılıların devre arasındaki transfer yaş ortalaması 28.75 oldu.

GELECEĞE YATIRIM DENDİ, ALTI AYLIK FUTBOLCU TERCİH EDİLDİ

Sürdürülebilir ekonomik model için genç futbolcular ve geleceğe yatırım yapacaklarını her fırsatta dile getiren Burak Elmas'ın Gedson Fernandes kararı da tepki çekti. Portekizli futbolcunun öncelikleri olmadığını belirten Elmas ve idarecilerin tercihini 6 aylık Pulgar'dan yana kullanması, devamında Pulgar'ın süre alamaması da yoğun eleştiriler aldı.

ALTYAPI OYUNCULARI SÜRE ALAMADI

Galatasaray'da gençleşme projesinde özkaynak düzeninden gelen futbolcuların şans bulamaması da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen 21 yaş altı futbolculardan Işık Kaan Arslan 2 maçta 19 dakika, Atalay Babacan 4 maçta 37 dakika, Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz 1 dakika süre aldı. Emin Bayram, Yunus Akgün, Batuhan Şen'in kiralandıkları kulüplerdeki performansı, kadro planlamasına dair yoğun eleştirilere neden olurken uzun yıllardır beklenen 2000 jenerasyonu da Ozan Kabak ve Yunus Akgün dışında kayboldu gitti.

İBRA EDİLMEDİ

Son olarak camianın duayen isimlerinin "Seçim kararı al" tavsiyesini kabul etmemesi ibrasızlığı getirdi. Camiada herkesin istifasını beklediği Işıtan Gün'ün görevine devam etmesi en büyük eleştirilerin başında geldi. Seçimi birlikte kazandığı yol arkadaşlarının büyük bölümünü kaybetti.

DANIŞMAN VE SPORTİF DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Luis Campos'la danışman olarak anlaşmıştı. Portekizlinin danışmanlık şirketi üzerinden hizmet satın almaya başlayan Galatasaray yine Campos'un önerdiği Pasquale Sensibile ile el sıkışmış ve sportif direktörlük görevine İtalyan futbol insanını getirmişti. Burak Elmas ve yönetiminin düşmesi sonrasında bu isimlerle yola devam edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.