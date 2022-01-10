10 Ocak Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. Her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizilerden Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri sosyal medyada gündem olan Üç Kuruş bu hafta var mı, yok mu sorusunun cevabı belli oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 10 Ocak 2022 Pazartesi günü Show TV yayın akışı listesinde yer almıyor. İşte Üç kuruş bu hafta neden yok sorusunun cevabı ve Üç Kuruş yeni bölümü tarihi