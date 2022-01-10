Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak 2022 Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? SHOW TV yayın akışı ile Üç Kuruş yeni bölüm

Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak 2022 Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu?

Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle dizinin izleyicileri Üç Kuruş bugün var mı, yok mu? Sorusuna yanıt arıyorlar. Pazartesi akşamları ekrana gelen Üç Kuruş dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak 2022 Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu? İşte 10 Ocak SHOW TV yayın akışı ile Üç Kuruş yeni bölüm hakkında...

10.01.2022 - 13:23 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 10 Ocak Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. Her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizilerden Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri sosyal medyada gündem olan Üç Kuruş bu hafta var mı, yok mu sorusunun cevabı belli oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 10 Ocak 2022 Pazartesi günü Show TV yayın akışı listesinde yer almıyor. İşte Üç kuruş bu hafta neden yok sorusunun cevabı ve Üç Kuruş yeni bölümü tarihi

  • ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI?

    Her hafta Pazartesi akşamı ekrana gelen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

  • ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

    Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü 17 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizi saat 20:00’de başlayacak.

  • 10 ARALIK 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI 

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Üç Kuruş

    02:45 Aziz

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.