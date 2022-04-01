'Üç Kuruş'un orijinal müzikleri artık dijital platformlarda!

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Şimdiye kadar birçok dizinin hafızalara kazınan müziklerine imza atan müzisyen Toygar Işıklı'nın yeni soundtrack albümü yayınlandı. Ay Yapım imzalı 'Üç Kuruş' dizisine özel yaptığı besteleri bir albümde toplayan Işıklı, dizinin beğenilen müziklerini şimdi de izleyenlerle paylaştı. 'Üç Kuruş Soundtrack' albümü artık tüm dijital müzik platformlarından dinlenebilecek.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

'Üç Kuruş Soundtrack' Albümü:

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