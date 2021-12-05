Ekranların aranılan oyuncularından olan Nursel Köse, şimdilerde SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Üç Kuruş'ta, 'Neriman' karakterine hayat veriyor. Canladırdığı rolün, kendisiyle ortak noktaları olduğunu dile getiren ünlü oyuncu ile hem diziyi hem de özel hayatını konuştuk

'Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmenizde en önemli etkenler nelerdi, senaryoyu okuduğunuzda ilk ne hissettiniz?

İlk önce karakter analizini okudum, detaylı ve özenle uzun uzun anlatılmıştı 'Neriman'… Çok beğendim. Bu rol sanki bana yazılmış hissi verdi. Senaryoyu okuyunca başka bir aleme yolculuk yapmış gibiydim. Çok etkileyici bir hikaye, müthiş karakterlerle beslenen olayların akışını okuyunca çok sevdim Üç Kuruş’u. Piyasadaki işlerden farklı olacağını hissetmem kararımı çok kolaylaştırdı.

'Üç Kuruş', pazartesi akşamları saat 20.00'da SHOW TV ekranlarında.

'Neriman', 'Kartal'ın (Uraz Kaygılaroğlu) büyük halası, babasının küçüğüdür üç kardeştirler. (Oktay Civan Canova) uzun süre önce devreden çıkmış olduğu için 'Neriman' evin kadını, evin erkeği, 'Kartal'ın annesi, babası, yol göstericisi, akıl hocası, her şeyidir özetle. İllegal dünya içindeki hiyerarşik ağ ile ilgili bilgi sahibidir. Mahallede saygı ve sevgi görür. 'Kartal' olmadığında işlerini üstlenebilir. Ailede 'Kartal’la beraber işleri de kontrol eden, kasaya bakan tek kadındır.



Canlandırdığınız rolle gerçek karakterinizin uyuştuğu noktalar neler?

Güçlü kadın imajı. Ciddiyetli görünüş, güçlü mizahı, dili hem sert, hem de tatlı olma durumları diyebiliriz.

Rolünüzle ilgili bir ön çalışmanız oldu mu? Sonuçta Roman kültürünü yansıtıyorsunuz...

Evet. Önce birçok belgesel izledim. Dünya üzerine dağılmış Romanların nerden geldiklerini, kültürlerini, dillerini, gelenek ve göreneklerini yeniden araştırdım. Almanya’da sosyal ve kültürel çalışmalarım arasında Roman çocuklarla birçok projem olmuştu. Fakat Romanlar yaşadıkları ülkeye uyum sağladıklarından birçok ortak özelliklerine rağmen çok farklılık gösteriyorlar. Bunları ayrıştırmaya çalıştım. Mahalleye gittim, birçok kişi ile konuşup sohbet ettim. Beden dillerini, hal ve tavırlarını izledim, 'Neriman’ı birilerinde yakalamaya çalıştım… Yani yaz tatilimi biraz bu işe hazırlıkla geçirdim.

Köse'nin sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı 'Yasemin' filminde oldu.

Bu karakterin size öğrettiği veya anlamlandırdığı bir şey oldu mu?

Her gün, her bölümde oluyor diyebilirim. Zapt edilemeyen yeğenlerle, hasta ve yaralı bir ağabeyle inanılmaz zor şartlarda gündelik hayatta kalma savaşı yanında mahallede sevdikleri ile düzeni korumak, birlik ve beraberlik adına insanca yaşamak, kabul görmek adına dış dünyaya karşı sürekli bir mücadele veriyor 'Neriman'. Tüm bunları yaparken kendi mutluluğunu bir kenara itmiş olmanın ve özelinden birçok şeyi feda etmenin derinliğini anlamlandırmaya çalışıyorum.



Sizin için senaryo mu öncelikli, yoksa canlandırdığınız karakter mi?

Her ikisi de birbirinden ayrılmaz. Hikayeler dizi içinde zamanla değişiyor, karakterler de öyle; tıpkı hayat gibi. Senaryonun hikayesi beni sarıp içine çekmeli, merak uyandırmalı koşulum var kendi kendime. Karakter ise tanımadığım, daha önce hiç oynamadığım kişiliklerle beni tanıştırmalı mesela... Yapımcı, kanal ve yönetmen ile uyuşmamız da önemli etkenler arasında.

Nursel Köse, 2007 yılında Fatih Akın imzalı ‘Yaşamın Kıyısında’ filmiyle ‘Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Kamera önü, kamuoyu demek, insanlarla direkt iletişim demek… Ülkemde ve dünyanın birçok yerinde hiç tanımadığın insanların evine konuk olmak demek; oyunculuk… Seyirci severse baş köşesine oturtuyor seni, aileden biri kabul ediyor. Rol model olma misyonu da taşıyor işimiz.

17 yaşındayken özel öğrenci olarak Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gidiyorsunuz. Oyunculuk serüveniniz de bu sırada başlıyor. Aynı zamanda tiyatro da yapıyorsunuz. Bir Türk olarak o dönemde zorlandınız mı?

Yurtdışına, başka ülkelere gitmek; bambaşka kültürlerde yaşamak beraberinde göçmen statüsü getiriyor bizim gibi ülkelerin insanlarına. Birçok önyargılarının var olduğunu gördüm. Gittiğin ülkeye adapte olmak, dinini, kültürünü anlamak, geleneğini göreneğini öğrenmek, illa ki dilini konuşmak gerekliliği var. Dışarıdan gelmiş, bambaşka kültüre ait bir insan olarak; ana toplumda önce bir yer, bir konum edinmek gerekliliği de mevcut ve bu hiç kolay değil başlangıçta. Üniversite bitirmek yetmiyor orada yaşamak için, diploma hak ettiğin yere getirmiyor hemen. Kabul görmek için; kendini, yaptığın işleri göstermen, onay alman gerekiyordu. Yabancı olarak ayrımcılık yaşamak, ötekileştirilmek, yanlış anlaşılmak, gettolarda yaşamaya itilmek, böyle yaşayan ortak kültürden insanların ezildiğini görmek gibi durumlarla sürekli bir devir daim halinde olmak durumu vardı.

Nursel Köse, 1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı.

Bir de edebiyat yönünüz; şiir, öykü ve deneme kitaplarınız var. Yazarlık size nasıl bir hissiyat veriyor?

Yazmak hayatımın başka bir yanı. Şiire ruhum sonbahar yaşarsa sarılıyorum, melankolik yanım yazıyor şiiri. Radyo tiyatroları yazdım; çok farklı bir keyif, çocukluğumda radyo tiyatrolarını çok dinlediğim nostaljik zamanlara götürdü beni mesela. Soytarı Özgürlüğü kitabım mizahi bir oyuncu biyografisi gibi...Şimdi ilk romanımı bitirdim: bilim kurgulu polisiye. Yayınevi ve editör çalışmaları aşamasındayım. Malum yayın evleri de pandemi ve ekonomik krizden payını almış durumda, ne zaman kitap çıkar biraz belirsizlik içindeyiz.

Nursel Köse’yi 3 kelime ile anlatabilir misiniz?

Toleranslı, neşeli, çalışkan.

Biraz da özel hayat diyelim... Evlilik nasıl gidiyor?

İyi gidiyor. Pişmanlık yaşamadık ikimiz de henüz çok şükür (Gülüyor).

Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı Ulrich Mertin ile 2018 yılında Danimarka’da evlendiğini açıklamıştı.

Daha önce ‘evlilikten korkuyorum’ demiştiniz…

Hala korkarak baktığım bir kurum evlilik.

Sizinle ilgili yorumlara baktığımda dominant bir karakter olduğunuza dair yargı var. Canlandırdığınız rollerin etkisi de olabilir. Gerçek hayatta nasılsınız?

Kesinlikle oynadığım karakterlerin yansıması bu. Sert, keskin, güçlü ve baskın karakterleri oynamaya tipim elverişli sanırım. Gerçek hayatta bir Türk kadını olarak önümüze altın tepside sunulmuyor fırsat eşitliği. Engelli koşuda gibiyiz hayat boyu. İdmanlı olmak, güçlü olmak, zorlayıcı olmak, talep etmek ve yılmamak durumundayız insan gibi eşit koşullarda yaşamak ve hatta hayatta kalmak için. Bu biz kadınların yumuşak ve ılımlı, anaç yanlarımızı törpülemekten de geçiyor. Biz Türk kadınları duygusal zekamızı geliştirip erkek toplumunun kurallarına baş kaldırmamızı kaçınılmaz kılan bir sürü mücadelenin içinde buluyoruz hayat boyu kendimizi. Sevginin, barışçıl olmanın, toleranslı ve ön yargısız olmanın kalplerin kapılarını açtığını düşünen ve bunu özelimde uygulayan biriyim.

Köse ayrıca, '72. Koğuş', '7 Avlu', 'Propaganda 2' ve 'Kuzu' gibi yapımlarlada da beyazperdede izleyicisiyle buluştu.

Gündelik hayatınızda ne yapmaktan zevk alırsınız, hobileriniz neler?

Yoğun tempolu çalıştığımda, kendime daha çok özen gösteririm. Mümkün olduğunca doğaya çıkıp yürüyüş yaparım. Bunu yapmayı çok seviyorum. Pilates yapmayı pandemide bırakmıştım yeniden başladım. Film seyrederim, yazarım, yemek yaparım, bu arada ev kadınlığım da iyidir.

ÜÇ KURUŞ'UN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İrfan’ın mesajıyla yıkılan Kartal, Efe’nin desteğiyle zar zor düğüne gelir. Düğününde dosta düşmana yıkılmadığını kanıtlamaya çalışırken, bir yandan da içi içini yemektedir. Efe, Kartal’ı toparladığını sanırken, düğünde Leyla’dan aldığı darbeyle kendisi dağılır. Kardeşi dediği İrfan’ın ortak yaralarını deşmesiyle zayıf tarafı ortaya çıkan Kartal, en ummadığı yerden bir yara daha alınca yeni bir düşman edinir. İrfan’ın ise etrafındaki çember iyice daralmaktadır. Üstünü kapadığını sandığı bir cinayetin karşısına çıkmasıyla, İrfan en mahrem sırrını açığa çıkarmak zorunda kalır.

Ay Yapım imzalı, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.