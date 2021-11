Leyla özgürce yaşayan bir karakter 0:00 / 0:00

Aslıhan Malbora, yıldızını parlatan yeni nesil oyuncular arasında yer alıyor. Görünen o ki Malbora, 'Leyla'yı canlandırdığı SHOW TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi 'Üç Kuruş' ile yıldızını daha da parlatacak. Aslıhan Malbora, Habertürk'e verdiği röportajda umduğu gibi bir iş çıkardıkları için oldukça mutlu ve gururlu olduğunu söyledi

SHOW TV'nin ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına toplayan 'Üç Kuruş', bugün saat 20'de ikinci bölümünde de nefesleri kesecek.

Ay Yapım imzalı 'Üç Kuruş'un senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad yazıyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği dizide Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncularıyla usta isimler buluştu.

Aslıhan Malbora...

Gıda mühendisliğinden mezun olsa da oldum olası peşinde koştuğu hayalini 2017'de gerçeğe dönüştürdü.

4 yıl önce başladığı oyunculukta kısa sürede yıldızını parlatarak dikkatleri üzerine çekti.

Görünen o ki yıldızı 'Leyla'sını canlandırdığı 'Üç Kuruş' ile daha da parlayacak.

Aslıhan Malbora, Habertürk'e verdiği röportajda 'Üç Kuruş'un büyük beğeni kazanmasındaki etmenlerin neler olduğundan, oyunculuğun kendisi için neler ifade ettiğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

'Üç Kuruş'un 'Leyla'sı için teklif aldığınızda neler hissettiniz, dizinin kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını dilersiniz?

Senaryoyu okuduğumda 'Leyla' karakteri beni çok heyecanlandırdı. 'Üç Kuruş'un sezonun önde gelen işlerinden biri olacağına inandım. Kamera önünde ve arkasında birlikte çalışacağım değerli isimlerin olması da beni çok mutlu etti ve motivasyonumu artırdı. Bu rolün kariyerime gelecekte nasıl bir etkisi olacağını öngöremem fakat çok güzel ve renkli bir serüven olacağını söyleyebilirim.

'Leyla' karakteri için Roman dansı dersleri aldınız. Roman dansını bize yorumlayabilir misiniz? Size neler hissettirdi?

Romanlar çok özgür ruhlu, renkli insanlar ve hissederek dans ediyorlar. Ben de aldığım derslerde özgürlüğü, özgüveni ve ne olursa olsun iç dünyalarındaki mutluluğu hissederek hazırlandım. Zaten dansın her türlüsüne âşık biri olarak Roman dansını öğrenirken çok eğlendim.

Her oyuncunun canlandırdığı karakterden edindiği bir öğreti olduğunu düşünüyorum. 'Leyla'nın size edindirdiği öğreti ne oldu?

'Leyla' deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, başına buyruk ve özgürce yaşayan bir karakter. Yaşam enerjimizin yüksekliği ve özgürlüğümüze düşkün olmamız 'Leyla' ile ortak noktalarımız. 'Leyla'nın bunun dışında kalan özelliklerini yaşatabilmek çok keyifli. 'Leyla'nın istediği şey için savaşması ve toplumun ön yargılarına karşı dik durması bana kattığı en önemli öğreti.

Roman dansı dışında romanların hayatıyla ilgili ne gibi gözlemler yaptınız, ne gibi bilgiler edindiniz? Romanların hayatıyla ilgili sizi en çok şaşırtan bilgi ne oldu?

Romanların hayatını çekim için mahalleye her gittiğimde gözlemleme fırsatı buluyorum. Romanlar çok sıcakkanlı, eğlenceli ve yardımsever insanlar. Mahalleye gittiğimizde bizi hemen sahiplenip her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Bir kadını güçlü yapanın, kendi ayakları üzerinde durabiliyor olmak olduğunu düşünüyorum. Roman kadınları kendi ayakları üzerinden duran, ailesini yöneten, özgür ve çok güçlü karakterde kadınlar ve bu beni çok etkiledi.

'Üç Kuruş'un ilk bölümünü izlerken neler hissettiniz?

Sevdiklerimle birlikte heyecanımı paylaşarak izledik. Çok heyecanlıydım, yaptığımız işe en başından beri güveniyordum ve güzel bir iş çıkacağına emindim. İlk bölümü izleyince de umduğum gibi bir iş çıkardığımız için çok mutlu oldum ve gururlandım. Bu aynı zamanda gelecek bölümler için de beni heyecanlandırdı.

'Üç Kuruş', sosyal medyada TT olurken olurken ilk bölümüyle oldukça yüksek bir izlenme payı elde etti. Sizce dizi hangi özellikleriyle izleyicilerin yüksek ilgisine mazhar oldu?

Bence karakterlerin samimiyeti, diyalogların gerçekliği ve dizinin yüksek enerjisi ekrandan izleyiciye doğrudan geçtiği için bu kadar izlendi ve konuşuldu. Mahalle kültürünün bu kadar sıcak ve derin işlenmesi 'Üç Kuruş' ve izleyici arasında derin bir bağ oluşturdu.

'Üç Kuruş'un set ortamını çok merak ediyoruz. Merakımızı giderme adına dizinin set ortamını bize özetleyebilir misiniz? Bir set gününüz nasıl geçiyor?

Set yoğun ve hareketli tempoda olmasına rağmen ekibin birbirine alışık olması ve daha önce birlikte çalışmış olması beni çok rahatlattı ve işimi kolaylaştırdı. Set ortamımız çok renkli ve hareketli. Hele mahalledeysek müzikler, danslar ve kahkahalar hiç eksik olmuyor.

Oyunculuk sizin için mutlaka çok özel anlamlar içeriyor ki gıda mühendisliği yerine kameraların karşısına geçmeyi tercih ettiniz. Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor?

Biraz klişe olacak ama çocukluğumdan beri hayalimdi. Bütün ailem mühendis, ben de özellikle sayısal alanda başarılıydım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdim. Eğitim sürecim boyunca okuduğum alanda ilerlemek istemediğimi fark ettim ve hayallerim doğrultusunda ilk adımlarımı bu süreçte attım. Okul hayatım ile birlikte oyunculuk eğitimleri de almaya başlamıştım ve okul bitene kadar ikisini bir arada yürüttüm. Oyunculuk benim içim özgürlük ve tutku demek; her projede her senaryoda farklı bir karaktere bürünerek role hayat vermek inanılmaz bir şey. Kendimi set ortamında çok mutlu hissediyorum

Oyunculuğa başlama hikâyeniz nedir? Kamera karşısına geçtiğiniz ilk anlarda neler yaşadığınızı paylaşabilir misiniz?

Ailem beni her konuda destekler, oyunculukta da hep arkamda oldular. Ailemin her üyesi çocukluğumdan bu yana sevildiğimi ve kıymetli olduğumu hissettirdi. Onların desteği ile çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için üniversite dönemimde cesaretimi toplayarak oyunculuk eğitimleri almaya başladım. O dönemde birkaç projede rol alma fırsatı buldum. Hayallerini yaşayan her insan gibi ilk set günümde heyecan ve mutluluktan kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Şimdi iyi ki hayallerimin peşinden koşmuşum diyorum.

'Üç Kuruş'un bugün ekrana gelecek 2'nci bölümünde;

'Kartal', 'Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de 'Efe', katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. 'Kartal', 'Efe'den kurtulmaya çalışırken, 'Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır. Suç dünyası içindeki konumunu korumak için 'Nezih ile bir mücadeleye giren 'Kartal', çareyi onun kızı olan 'Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, 'Kartal', bu defa 'Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.