Kartal, Nezih'in yanında sosyal medyada canlı yayın açarak Bahar ile evliliklerini herkese duyuruyor.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN!"

Kartal ve Bahar, iki gün sonra düğünleri olduğunu açıklarken Nezih'in gergin hali dikkat çekiyor. Şimdi izleyici merakla Kartal ile Bahar'ın düğününü bekliyor.

ÜÇ KURUŞ'UN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ekrana gelen 4. bölümünde; İrfan, annesinin öldürüldüğü gece lal olmasını, hapishanede uğradığı zorbalıkları ve yaşadığı zorlukları anlattı. Ferhan'ın kimliğini aldığı İrfan'ı nasıl öldürdüğü de ortaya çıktı. Hapishaneden çıktıktan sonra bir pavyonda çalışmaya başlayan Ferhan, annesinin öldürüldüğü geceyi yeniden hatırladı.

ÇP damgasının hikayesinin yaşandığı gün orada olan adamlardan birini gören Ferhan, onunla yüzleşmek istedi. Adamın küfür etmesi ve umursamaz tavrına dayanamayan Ferhan, onu öldürdü. Öldürdüğü İrfan'ın kimliğini alan Ferhan, kendi kimliğini de olay yerinde bıraktı.

Kartal, Efe'nin Konyalı'nın bilgisayarından gizlice belgeler aldığını öğrendi. Mesut'un içeri alınmasında Efe'nin parmağı olduğunu anlayan Kartal'ın gözü dönerken Efe'den intikamını almak için Konyalı ile birlikte harekete geçti. Konyalı'nın taktiğiyle Kartal, Efe'nin sesi ve görüntüsünü kullanarak Batu'ya oyun oynadı.

Kartal, Efe gibi Batu'yu arayarak Mesut'un bilgisayarındaki belgeleri silmesini istedi. Batu'yu mafyaya yardım ediyor gibi gösteren Kartal, bu kozunu Efe'ye karşı kullandı. Köşeye sıkışan Efe, elinde olan tüm kozları Kartal'a vererek katili yakalamak için yeniden anlaşma sağladı.

Leyla, kendisini yemeğe davet edip gelmeyen Efe'den hesap sormak için soluğu onun evinde aldı. İkili karşılıklı oyunlarına ve söz düellolarına devam ederken aralarındaki çekime daha fazla karşı koyamadılar. Efe ve Leyla aşkı tutkulu bir şekilde başladı. Kartal, Nezih'e karşı güçlü durabilmek için son kozunu oynayarak Bahar'a evlenme teklif etti.

Yıldırım nikahı kıyan Kartal ile Bahar, bu hamleyle tüm dengeleri değiştirdi. Nezih'in karşısına bir alyansla çıkan Kartal, bir anda silahların hedefi olurken tam o anda evlilik cüzdanıyla gelen Bahar, Kartal'ın eşi olduğunu ilan etti. Bahar ile yıldırım nikahı kıyıp evliliklerini basına servis eden Kartal, Nezih'in elini kolunu bağladı. Bahar ise dilediği gibi babasını zor duruma düşürmeyi başardı. Kartal ve Bahar, Nezih'e karşı ilk zaferlerini kazanırken bu evlilikten sonra yaşanacaklar şimdiden büyük bir merak konusu oldu.