Üç Kuruş son bölüm tek parça izle! 4 Nisan 2022 Üç Kuruş 21. yeni bölüm full izle! Üç Kuruş son bölüm izle

SHOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Üç Kuruş son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 4 Nisan tarihinde Üç Kuruş dizininin 21. yeni bölümü yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili ve Ercan Kesal gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Üç Kuruş son bölümü tek parça olarak SHOW TV internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte, Üç Kuruş son bölüm izleme sayfası ve özeti…

ÜÇ KURUŞ 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baybars’ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır. Kılıç’ın vahşeti Şahin’in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç’ı saf dışı bırakmak için Neriman’la bir plan yapar. Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin’in oyunu Kartal ve Çetin’i karşı karşıya getirir. Kılıç’ın döndüğünü anlayan Çetin abisinin karşısına çıkar. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç’tan kurtulmak için Kartal ve Efe’ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu – Kartal

Ekin Koç – Efe

Diren Polatoğlulları – İrfan

Nesrin Cavadzade – Bahar

Aslıhan Malbora – Leyla

Nursel Köse – Neriman

Civan Canova – Oktay

Ercan Kesal – Halit

Mustafa Kırantepe – Ruşen

Uğur Yıldıran – Şesu

Umutcan Ütebay – Şahin

Damla Akar – Halide

Melissa Yıldırımer – Nesrin

Aytaç Uşun – Batuhan

Süreyya Kilimci – Semiha

Cenk Kangöz – Mesut

Alişan Uğur – Konyalı

Burak Altay – Bülent

Muttalip Müjdeci – Sahir

Asena Girişken – Perihan

Tuğçe Yolcu – Hazal

Aylin Engör – Neşe

Volkan Kıran - Kamil